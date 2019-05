Screening per l’ambliopia ai bimbi fino a 24 mesi

Fondazione Raimondi e Comune di Gorla Maggiore propongono, per domenica 26 maggio, lo screening oftalmologico pediatrico per la diagnosi precoce dell’ambliopia .

Gli esami si effettueranno presso il Poliambulatorio della stessa Fondazione Raimondi: gli specialisti accoglieranno i piccoli gorlesi in tenera età (12-24 mesi) e le loro famiglie per una visita gratuita tesa a rilevare l’eventuale presenza di un disturbo visivo comune fra i bambini, quello dell’ambliopia. Le visite avverranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 a cura della équipe dell’ambulatorio oculistico, coordinata dal dottor Federico Basilico.

E’ questa una delle ormai ricorrenti campagne gratuite di prevenzione che Fondazione Raimondi concorda con i comuni del territorio al fine di identificare disturbi e monitorare patologie che, talvolta, non si palesano pur essendo potenzialmente curabili.

L’ambliopia pediatrica è uno dei disturbi visivi più diffusi e riguarda il 3 per cento della popolazione più giovane: se non individuata precocemente può essere causa di danni visivi permanenti. Conosciuta col nome di “occhio pigro”, presenta una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio e non è facilmente identificabile perché generalmente l’occhio sano sopperisce perfettamente alle carenze di quello malato. Per questo motivo difficilmente i genitori riescono ad accorgersene. Grazie a una diagnosi precoce e con i dovuti trattamenti l’ambliopia è generalmente reversibile. L’esame è molto semplice, veloce, assolutamente indolore: è come se agli occhi del bimbo venisse scattata una foto.

Le visite sono tutte gratuite previa prenotazione:

T. 0331.601133 – interno 201 | dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30.

Fondazione Raimondi | Poliambulatorio – via Volta 1, Gorla Minore (Va)