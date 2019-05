Una serata da “tester” di film al Circolo Gagarin

Domenica 5 Maggio 2019, dalle ore 21.00 Circolo Gagarin di Busto Arsizio e DirtyTape sono lieti di presentare come ultimo capitolo stagionale della rassegna “Cine underground” un test screening di “Straight Edge Kegger”, nel suo primo approdo in Italia.

“Straight Edge Kegger” è un film indipendente di Jason Zink, nato da un finto trailer che ha scosso tutta la scena hardcore punk internazionale e che ha portato al lancio della campagna su Kickstarter per la produzione del film, completato nel 2018. Il lungometraggio segue la vicenda di Brad, uno straight edge che sta “perdendo la fede”, anche perché i suoi compagni hanno ormai perso di vista lo scopo dell’edge (stile di vita che prevede l’astinenza dal consumo di tabacco, alcool e droghe), trasformandosi in bulli fanatici e violenti. Proprio per questo motivo, non sarà facile ricominciare a bere e lasciarsi andare senza rischiare una punizione esemplare da parte di James, il capo del gruppo, disposto ad ogni mezzo per diffondere il loro stile di vita.

Visibilmente ispirato dal fantastico “Green Room”, “Straight Edge Kegger” è un film sull’hardcore punk fatto da fan dell’hardcore punk, che non risparmia critiche alle derive estreme di uno degli stili di vita più discussi della scena. Sponsorizzato da “The Hard Times” (la pagina satirica sulla scena musicale alternativa americana) e corredato da una colonna sonora godibilissima (UGLYBoNES, Noose, Televised Suicide, Shannon and the Clams, Sluts) “Straight Edge Kegger” è un’ottimo esempio di cosa può fare il cinema veramente indipendente quando si trova in mano a persone competenti e appassionate.

L’evento è un test screening, quindi il pubblico sarà coinvolto con delle schede di valutazione del film che saranno inviate alla produzione come feedback.

Porte aperte dalle 20.30, inizio proiezione alle 21:00, l’ingresso gratuito è riservato ai soci ARCI. Circolo Gagarin si trova in via Galvani 2bis a Busto Arsizio.