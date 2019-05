Il sistema solare e le sonde spaziali all’Osservatorio

La nuova stagione di “Porte aperte” dell’osservatorio Schiaparelli del Campo dei Fiori inizia domenica 26 maggio con una giornata dedicata al “Sistema solare e le sonde spaziali”.

Per tutta la giornata di domenica, a orario continuato dalle 10 del mattino alle ore 16, i volontari del Centro geofisico guideranno i visitatori lungo un percorso alla scoperta dei pianeti (riprodotti in scala) e si potrà osservare il Sole nel nuovo laboratorio solare.

Inoltre per i più piccoli saranno allestiti laboratori a tema.

L’ingresso e la partecipazione alle attività è per tutti libera e gratuita.

Per maggiori informazioni www.astrogeo.va.it.