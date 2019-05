Successo e buoni affari al “Mercà dei Barlafusi”

Buoni affari e tanta cordialità per il tradizionale Mercà dei Barlafusi, svoltosi nel fine settimana dedicato alla Festa della Mamma e organizzato dal CAV, Centro di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio dedicato a “Anna e Giovanni Rimoldi”. I risultati sono stati anche superiori a quelli raggiunti lo scorso anno.

Galleria fotografica Merca dei Barlafusi di Busto Arsizio 4 di 7

Il Presidente Antonio Pellegatta ringrazia tutti gli appassionati che hanno visitato il mercatino e hanno conosciuto l’attività dell’Associazione attraverso il racconto dei volontari e avendo ulteriori informazioni attraverso l’ultimo numero di CavNews periodico dell’Associazione.

Il CAV, contemporaneamente e come tutte le altre Associazioni di Volontariato italiane, sta lavorando per il passaggio dal prossimo 2 agosto da Onlus in ODV, Organizzazione di Volontariato.