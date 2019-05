Sul palco del Lux va in scena la solidarietà ai figli dei carcerati

Nella serata di lunedì 20 maggio e di ieri, 21 maggio, al Lux di Sacconago, Il Lions Club Gorla Valle Olona ha proposto “Incontro”, una serata musicale e teatrale per raccogliere fondi a favore della ristrutturazione della sala giochi del carcere di Busto Arsizio che accoglie ogni giorno i figli dei detenuti in visita.

Lo spettacolo è stato diretto da Adelina Fontana Loyonnet, con l’aiuto regia di Elena Fontana, in collaborazione col gruppo teatrale Puntoacapo, il gruppo musicale e il coro S. Cecilia, diretti rispettivamente da Fabio Buonarota e da Laura Pizzoli.

Si tratta dell’incontro tra corpo musicale e un gruppo di attori, che, tra brani musicali e proposte di poesie e prosa in parodia, in un gioco di alternanza, fanno un unicum tanto che il suono della musica e le voci presentano al pubblico uno spettacolo singolare.

Ha aperto la serata il Presidente di Lions Club, l’avvocato Walter Picco Bellazzi, che si trova molto spesso per lavoro in carcere e non le è passata inosservata la situazione degradante della sala giochi in cui i bambini vengono portati quando vanno a trovare i genitori detenuti: «Abbiamo voluto proporre una serata benefica per poter sistemare i giochi del parco, dedicato ai bimbi, del carcere di Busto Arsizio. – spiega l’avvocato Picco Bellazzi – Ma l’obiettivo primario è quello di alleviare quella tristezza dell’esperienza terribile che devono affrontare i bambini andando a trovare il padre in carcere».

Adelina Fontana, regia dell’intero spettacolo e Orazio Sorrentini, direttore del carcere di Busto Arsizio, in apertura, hanno ringraziato il pubblico e tutti coloro che hanno partecipato a rendere possibile l’evento: «È un piacere avere una sala così piena per aiutare questi bambini e non posso che ringraziare il Presidente di Lions Club per questa idea e aiuto», ha dichiarato il direttore del carcere.

È stato Pino Chinnici, animando il palco e l’orchestra, ha sostituire Fabio Buonarota, il direttore del gruppo musicale, che per lavoro è dovuto volare negli Stati Uniti con il cantante Mario Biondi. Sono stati diversi i brani musicali proposti dal coro e dala Filarmonica S. Cecilia di Sacconago, che hanno animato la sala, spaziando da “Mamma mia” a “Il gladiatore” e tanti altri sono stati i brani in prosa interpretati dal cast di Puntoacapo, come “Laudato sii mi Signore” , la poesia semantica “Il Lonfo” e “La Signora delle camelie”.