Ticino Musica: è il momento del concerto del “Circolo degli Amici”

Maggio è da tradizione il mese dedicato al Circolo degli Amici di Ticino Musica, che in coincidenza dell’annuale momento assembleare offre – mercoledì 8 maggio alle 20.30 alla Fattoria Moncucchetto (in via Crivelli Torricelli 27, a Lugano) – un concerto ad ingresso libero, seguito da un momento conviviale, preziosa occasione di condivisione, scambio e confronto.

Protagonista dell’evento sarà il quartetto d’archi “Al pari” (nella foto), vincitore delle recenti audizioni per l’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”, nonché ensemble in residence per l’edizione 2019 di Ticino Musica.

Composto da Marta Lucjan, Alicja e Miruk-Mirska al violino, Magdalena Maier alla viola e Elżbieta Rychwalska al violoncello, questo gruppo interamente al femminile si è formato nell’ambito della Karol Szymanowski Academy of Music a Katowice (Polonia). Prima di riunirsi in quartetto, le musiciste hanno vinto numerosi premi come soliste e come componenti di altri ensemble in concorsi internazionali. Oltre all’attività cameristica, le quattro strumentiste ad arco collaborano tuttora regolarmente con varie orchestre polacche. Al Concerto offerto dal Circolo Amici di Ticino Musica proporranno un programma con musiche di Franz Joseph Haydn (Quartetto n. 3 op. 76 “Imperatore”) e Robert Schumann (Quartetto n. 1 op. 41).

«Come ogni anno – dicono gli organizzatori – il Concerto offerto dal Circolo degli Amici rappresenterà l’occasione privilegiata per trovare nuovi amici di Ticino Musica. Il Circolo, come spesso accade nelle realtà culturali complesse, costituisce il cuore pulsante e vivo a sostegno materiale, intellettuale e affettivo di Ticino Musica. È un luogo in cui è possibile scambiare idee, nonché apportare il proprio entusiasmo e il proprio spirito innovativo per una crescita del Festival e della cultura musicale in Ticino. I soci del Circolo Amici godono naturalmente a loro volta di una serie di vantaggi, tra cui in particolare l’accesso gratuito a tutti i concerti del Festival (opera su prenotazione) e alle masterclass dell’Academy come uditori».

In occasione dell’evento sarà possibile effettuare una visita guidata alla Fattoria Moncucchetto, ambiente suggestivo e funzionale, cuore dell’omonima azienda. I partecipanti avranno la possibilità di compiere un prezioso e coinvolgente percorso tra le fermentazioni nelle botti di acciaio, visibili al pianterreno, l’affinamento nelle barriques al piano interrato nella stupenda barricaia, caratterizzata dalla roccia a vista, che rappresenta il legame con la propria terra, sino al locale adibito alla spumantizzazione con metodo classico.

Vista l’esclusività della location e il numero limitato di posti, è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: amici@ticinomusica.com – tel. +41 76 470 67 86