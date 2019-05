Tragedia in montagna: donna di 46 anni precipita e muore in Val d’Intelvi

Tragedia nella serata di oggi in Val d’Intelvi, dove una donna è precipitata in un burrone perdendo la vita.

E’ successo a Castiglione d’Intelvi, in provincia di Como. Una donna di 46 anni che stava rientrando da un’escursione in montagna, è caduta finendo in un burone in una zona impervia. Illese ma sotto shock le persone che erano e che hanno assistito al dramma.

Ancora non si conoscono i dettagli dell’incidente e l’identità della donna. Sul posto hanno lavorato a lungo i soccorrritori ed è intervenuto l’elicottero del 118, ma quando è stata raggiunta l’escursionista era già senza vita.