Travolto da un’auto pirata, muore in moto un 54enne tradatese

Foto di repertorio

È un cittadino tradatese di 54 anni la vittima dell’incidente che si è verificato intorno a mezzogiorno di martedì 28 maggio ad Olgiate Comasco.

L’uomo, che si trovava a bordo di una moto lungo la statale 342 tra Lurate Caccivio e Olgiate, ha colpito la fiancata di un’auto che, secondo le prime ricostruzioni, stava facendo inversione di marcia.

L’impatto è stato molto violento e, dopo essere stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso, il 54enne non ce l’ha fatta.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Olgiate Comasco, attraverso la testimonianze, l’auto coinvolta nell’incidente non si è fermata per prestare soccorso e la persona alla guida è in questo momento ancora ricercata.