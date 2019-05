Tre piante di marijuana da un metro e mezzo in casa

Ventenne, italiano, disoccupato con diversi precedenti “di polizia”: è l’identikit dell’arrestato dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio – ha operato il Nor – in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri durante il normale servizio di perlustrazione hanno proceduto a perquisizione dapprima personale e successivamente domiciliare del giovane.

Alla fine sono stati trovati 87 grammi di marijuana conservata all’interno di 4 contenitori in vetro, oltre ad altrettanti 90 grammi (50 di fusti e 40 gr. foglie ed infiorescenze), oltre a tre piante di 140 centimetri, tre serre artigianali e una camera di essicazione.

In più i militari hanno trovato contanti per 1600 euro in banconote di piccolo taglio, sospettate di essere illeciti profitti dell’attività di “spaccio”. Lo stupefacente ed il rimanente materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’immediata liberazione dell’arrestato.