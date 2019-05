Tutti pronti a correre, con la sesta edizione della Borghilonga

Si torna a correre a Besnate : è il momento della Borghilonga 6° edizione.

In occasione della Festa della Mamma, domenica 12 maggio la Pro Loco e i Borghi di Besnate con il patrocinio del Comune di Besnate organizzano la sesta edizione della corsa podistica e della camminata per tutti

Sono infatti previsti la corsa podistica non competitiva di circa 12 km e la camminata non competitiva di circa 5 Km tra i sentieri intorno al paese immersi nella natura.

Iscrizioni Corsa Podistica non Competitiva 12 km: 5 Euro

Iscrizioni Camminata non Competitiva 5 Km: 3 Euro per gli adulti, gratis per ragazzi fino a 14 anni.

La partenza è fissata per le ore 10.30.

Tante le categorie che verranno premiate, compresa la prima Mamma al traguardo e le classi più numerose di scuole medie ed elementari del paese.