Un cineforum per l’inclusione: Anffas propone 4 film per riflettere

La conoscenza, la consapevolezza, la vicinanza, la partecipazione possono dare vita a un ambiente favorevole per tutti.

ANFFAS Onlus di Varese, forte di questa convinzione, per far superare le diversità e per creare cultura dell’inclusione e dell’accoglienza in particolare delle persone con disabilità, ha scelto un mezzo comunicativo immediato ed emotivamente coinvolgente come il cinema e propone un breve cineforum con dibattito finale.

Inoltre, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, a inizio anno è stato lanciato un concorso per le scuole sul tema dell’inclusione, sarà l’occasione, durante l’ultima serata (18 maggio), per premiare i migliori cortometraggi pervenuti.

Il concorso è stato aperto a tutte le scuole della provincia di Varese e si è posto l’obiettivo di voler rappresentare la realtà di persone differenti che si incontrano nella Scuola; 17 i cortometraggi presentati.

Una giuria titolata sta valutando i cortometraggi e, al termine del percorso, premierà ai lavori ritenuti migliori per tecnica-scrittura, contenuto, attinenza al tema e partecipazione.

Le proiezioni si svolgeranno in diversi Comuni della provincia e saranno presentate da critici cinematografici, esperti di cinema e attenti osservatori della società che aiuteranno a far riflettere il pubblico, non solo sul linguaggio cinematografico, ma anche sui messaggi che i film trasmettono.

Calendario proiezioni, tutte a ingresso gratuito:

Sabato 4 maggio ore 21.00 al Cinema Parrocchiale di Induno Olona, proiezione film “Don’t worry”;

Sabato 11 maggio ore 21.00 al Teatro di Cassano Valcuvia, proiezione film “Quanto basta”;

Martedì 14 maggio ore 21.00 al Cinema Castellani di Azzate, proiezione del film “Non ci resta che vincere”;

Sabato 18 maggio ore 20.30 Gavirate presso Cinema Comunale Garden – l’Immaginario Associazione culturale premiazione cortometraggipervenuti e a seguire proiezione film “Dafne”.

Questo progetto è stato reso possibile grazie al Contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso il Bando 05-2019 Micro Erogazioni.