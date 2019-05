Un nuovo sito per il comune di Busto Arsizio

E’ on line da qualche ora il nuovo sito internet dell’Amministrazione comunale (non cambia l’indirizzo www.comune.bustoarsizio.va.it), sviluppato secondo le indicazioni fornite dalle “linee guida di design per i siti web della pubblica

amministrazione”.

Le linee guida sono un sistema condiviso di regole relative all’aspetto dei siti che ha l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online. Esse permettono di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino.

“Nell’ambito delle attività di semplificazione del rapporto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini –osserva l’assessore alla partita Alessandro Chiesa- abbiamo realizzato un nuovo sito, più facile da consultare, più intuitivo, più ricco di contenuti e dal design più moderno. Sarà senza dubbio un utile strumento informativo per i cittadini e un efficace canale di comunicazione per coinvolgere sempre di più la cittadinanza e avvicinarla alle scelte dell’Amministrazione. Con questa novità proseguiamo nell’attività di modernizzazione e di digitalizzazione della macchina comunale e dei servizi ai cittadini che ci sta molto a cuore”.

Nel sito sono presenti cinque sezioni correlate tra loro:

HOME: è la pagine dedicata alle news dell’Ente, agli avvisi degli uffici un’ampia area permette di accedere direttamente ad specifici argomenti (Consiglio comunale, Amministrazione trasparente..);

AMMINISTRAZIONE: è la sezione dedicata all’organizzazione dell’Ente, con le competenze e deleghe degli amministratori e dei dirigenti;

UFFICI E SERVIZI: è la sezione dove sono elencati gli uffici dell’Ente, con le relative competenze, i contatti, gli orari di apertura al pubblico ed eventuali link a siti istituzionali, regionali, ministeriali ecc.;

AREE TEMATICHE: è la sezione dedicata alle aree che guidano l’utente nella ricerca dei procedimenti amministrativi in base all’argomento di interesse (Imposte e tasse, scuola, …);

VIVERE A BUSTO: è la sezione dedicata ai due musei cittadini, alle iniziative culturali, alle associazioni, alla storia e alla tradizione della città.

Il sito è caratterizzato dalla presenza di molte immagini, nella testata della home page scorrono alcune foto simboliche: la prima, scattata da una finestra del municipio, rappresenta anche la grande squadra dei dipendenti comunali; la seconda è un collage di foto relative a luoghi e momenti caratteristici; la terza presenta il bassorilievo della fontana di piazza Garibaldi che evidenzia i valori della città, il lavoro, la famiglia, la fede; la quarta mostra dall’alto il centro cittadino.