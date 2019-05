Varese Triathlon in forze all’Ironman 70.3 di Maiorca

Ci sarà anche una solida rappresentanza di atleti varesini al via dell’Ironman 70.3 in programma domani – sabato 11 maggio – a Maiorca. Come di consueto infatti, una delle società della nostra provincia attive in questa difficile e affascinante disciplina, la Varese Triathlon, ha deciso di partecipare in forze a una gara del circuito Ironman.

Due anni fa i soci del club bianconero scelsero di gareggiare a Barcellona, questa volta sono tornati in Spagna per misurarsi nelle acque e sulle strade dell’isola che fa parte dell’arcipelago delle Baleari. Sedici gli specialisti varesini del triathlon che parteciperanno a una prova che si articola sulle tradizionali tre frazioni: 1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21,1 chilometri di corsa a piedi (la cosiddetta “mezza maratona”). Uno sforzo intenso e prolungato per il quale però tutti si sono preparati al meglio. La specialità “70.3” equivale al “mezzo ironman” nel senso che l’ironman vero e proprio si disputa addirittura su distanza doppia.

A livello sportivo i due più attesi sono Diego Mereu tra gli uomini e Silvia Guenzani tra le donne: il primo è alla ricerca della qualificazione per la gara delle Hawaii che funge da “finale mondiale”, anche se la prova di Maiorca non è tra le più semplici per strappare questo tipo di pass. Guenzani nell’ultimo anno e mezzo ha raccolto ottimi risultati in tutte le gare a cui ha partecipato e ora si misura con una prova di livello superiore, come questa che è inserita nel circuito internazionale.

La squadra della Varese Triathlon è composta dai seguenti tesserati (tra parentesi la categoria di sesso ed età nella quale gareggiano): Silvia Guenzani (F 30-34), Sonia Mugellini (F 45-49), Elena Villani (F 45-49), Alessandro Brandazza (M 30-34), Diego Mereu (M 30-34), Fabiano Comoretto (M 35-39), Andrea Franchi (M 35-39), Luigi Guadagnolo (M 35-39), Mattia Luciano (M 35-39), Fabio Zancan (M 35-39), Andrea Calvi (M 40-44), Ivan Negrato (M 40-44), Marco Giudice (M 45-49), Luca Grillo (M 50-54), Marco Mattana (M 50-54), Sergio Pauli (M 50-54).