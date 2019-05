Il weekend albizzatese tra icone sacre e letture al parco

Sono due le manifestazioni inserite nella rassegna “Terra arte e radici” che avranno luogo ad Albizzate sabato 19 e domenica 20 maggio.

Sabato alle ore 18 è prevista l’inaugurazione della mostra di icone realizzate da Cristina Capella, un’affascinante percorso che introduce nel mondo dell’icona. Intitolata “I venti misteri del rosario” vuole essere un itinerario tra arte e sacralità, sodalizio per quel ponte di unione tra i popoli d’oriente e i popoli d’occidente. Le opere sono dipinte con la tecnica antica della tempera all’uovo su tavole prima telate e successivamente gessate e dorate. La mostra resterà aperta domenica 19 e sabato e domenica 25 e 26 maggio dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso la sala Guido Reni all’interno del Comune di Albizzate. Aperture straordinarie per visite in settimana da concordare con l’assessorato alla Cultura mentre già prevista per mercoledi’ 22 maggio alle ore 20 e 30 la recita del Santo Rosario in sala Reni tra le icone.

Domenica 19 maggio alle 10.30 nell’ambito di “park and read” ci saranno le letture animate nel verde del parco “La Fornace” con laboratorio naturalistico, uno spettacolo di micro teatro per genitori e bambini e realizzazione di piccoli Spaventapasseri. Il titolo dello spettacolo è infatti “i corvi e lo spaventapasseri” e sarà compito di Sara Ghioldi intrattenere i piccoli con questa storia. Nel caso in cui il clima non fosse clemente, la manifestazione si terrà nella Sala Polivalente di piazza IV Novembre.