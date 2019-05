Zona industriale senza linea telefonica: “Problemi dal 25 aprile”

Da più di una settimana la linea telefonica nella zona industriale di Malnate ha gravi problemi.

A segnalarlo sono le stesse aziende, che lamentano gravi disservizi legati all’utenza Tim dal 25 aprile. Le realtà lavorative malnatesi hanno contattato l’azienda di telefonia, che ha confermato la gravità del danno, ma non riesce a risolverlo.

Questa la prima segnalazione ricevuta:

Buongiorno,

siamo un’azienda della zona industriale di Malnate, volevamo segnalare l’assurda situazione che si sta protraendo dal 25 di aprile.

Tutta la zona industriale di Malnate, che conta parecchie aziende, è senza linea telefonica Telecom (chi usa altri sistemi non ha problemi).

Telecom, all’apertura della segnalazione guasto e successivi solleciti, ha risposto che c’è un guasto di particolare complessità, ma ad oggi – 3 maggio – non si è ancora risolto nulla e non ci è stata comunicata nemmeno una tempistica, che inizialmente era stata stimata in un 24/48 h.

Il danno per le nostre aziende, aziende che lavorano e comunicano con l’estero, è ingente sotto vari aspetti.

Ci affidiamo a voi per portare all’attenzione di chi può intervenire e fare qualcosa per rispondere a questo problema.