Al cinema tra supereroi e cartoon

Giovedì 6 giugno esce al cinema Pets 2-Vita da animali, sequel del primo cartoon di successo che racconta le avventure degli animali domestici quando i padroni sono fuori casa.

Max il Terrier (doppiato nella versione italiana da Alessandro Cattelan) è ansioso: la sua padrona, infatti, si è sposata ed ha avuto un bambino, la cui presenza lo ingelosisce. Quando, esplorando una fattoria insieme all’amico Duke (la cui voce in italiano è quella di Lillo), incontra nuovi animali, il nervosismo cresce ma fortunatamente l’incontro con un saggio cane di campagna lo aiuterà a rilassarsi. Pomerania Gidget (che ha la voce di Claudia Gerini) recupererà un giochino da un appartamento abitato da gatti, mentre il coniglio Nervosetto (doppiato da Francesco Mandelli) sarà vittima di un delirio di onnipotenza, perché la sua proprietaria lo veste sempre da superoe…sarà all’altezza di affrontare una vera missione segreta con l’aiuto dei suoi amici?

A chi preferisce l’azione suggeriamo X-Men: Dark Phoenix, nelle nostre sale dal 6 giugno. Jean Grey, già dotata di incredibili doti di telepatia, sviluppa nuovi poteri che la trasformano nella pericolosissima Fenice Nera. Gli allenamenti intensivi condotti nella Scuola per Giovani Dotati di Charles Xavier (James McAvoy), grazie al professor Bestia (Nicholas Hoult), rendono intanto i mutanti X-Men più disciplinati e finalmente in grado di lavorare in squadra.

Purtroppo però sono pur sempre adolescenti e il Preside sarà piuttosto indaffarato a gestire i nuovi impulsi e i poteri senza limiti dei suoi ragazzi. Per salvare una di loro, caduta in una trappola che potrebbe esserle fatale, i giovani X-Men dovranno unirsi a Mystica (Jennifer Lawrence) e Magneto per sconfiggere la Fenice Nera.

A mano disarmata, diretto da Claudio Bonivento, esce al cinema il prossimo 6 giugno. Claudia Gerini interpreta Federica Angeli, la giornalista di Repubblica sotto scorta dal 2013 a causa delle minacce ricevute in seguito alle sue inchieste sulla criminalità organizzata nella zona di Ostia. Il film racconta la storia di coraggio e tenacia di una donna che ha deciso di impegnarsi contro la malavita, nonostante la paura e la solitudine, forte della sua sete di giustizia e della solidarietà della gente.