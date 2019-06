Al Parco Tittoni il fine settimana è con Carmen Consoli e gli Eiffel 65

Ora che l’estate è arrivata davvero, Parco Tittoni entra nel clou, con una delle settimane più ricche dell’intera programmazione. A cominciare dal Nasty Party del 20 giugno, il numero 5 della stagione (apertura cancelli 19.30, inizio party 22, ingresso gratuito), una serata per festeggiare il solstizio d’estate allo scoccare della mezzanotte e dare il benvenuto alla nuova stagione, sempre con le solite “chicche”: 2 drink/birre a 8€, Nasty-secchielli di cocktail, cucina dolce/salata aperta fino a tardi, beerpong e campo da badminton.

Venerdì 21 giugno uno degli eventi top della stagione: Carmen Consoli (apertura cancelli ore 19.30, inizio live ore 22.15, ingresso € 25) accompagnata da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria.

In questo concerto speciale “la cantantessa” porterà al pubblico le due anime che l’hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera e che l’hanno resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano, per la capacità di lasciare il segno tra le sensazioni intimiste dell’acustico e quelle amplificate del rock graffiante. Il live di Carmen Consoli sarà anticipato alle 21 dallo show di Diodato, cantautore sempre più apprezzato nel panorama pop nazionale.

Sabato 22 giugno la band simbolo dell’euro dance, noti come pionieri dell’auto-tune, gli Eiffel 65 (apertura cancelli 19.30, inizio concerto 22.30, ingresso € 10) tornano a Parco Tittoni per un live da ballare e cantare sotto le stelle.

Per tutti gli amanti di Lucio Dalla, domenica 23 giugno è il giorno delle Volpi senza tana cover band del grande cantautore bolognese (apertura cancelli 18, inizio concerto 21, ingresso gratuito).

Da un primo concerto-tributo, una fortunata “improvvisata” piano e voce nell’estate 2014, è nato il desiderio di portare avanti questo progetto con una formazione più ampia. Una serata per cantare insieme tutte le canzoni più belle del grande Lucio.

Come ogni lunedì, il 24 giugno si ferma la musica e si accende il grande schermo. Stavolta la proiezione è IL PRIMO RE, regia di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi. Italia, Belgio, 2019, durata 127 minuti.

(apertura cancelli 19.30, inizio spettacolo 21.30, ingresso € 3,5)

Martedì 25 giugno tutti in relax con Friends Night, il martedì lento di Parco Tittoni (apertura cancelli 19.30, ingresso gratuito, birra media in offerta a 3,50 € e friends menù a 10 € (panino + patatine + bibita).

Mercoledì 26 giugno è il momento del secondo appuntamento con il Tittoni jazz festival. Stavolta sul palco c’è Dado Moroni Trio featuring Adrienne West (apertura cancelli 19.30, inizio concerto 21.30, ingresso 5€)

Il pianoforte di Dado Moroni è accompagnato da Adrienne West alla voce e da due ragazze dotate al contrabbasso: Yanara Reyes McDonald, talentuosa cubana diplomata all’Havana ed Eleonora Strino, napoletana e vero talento della chitarra. Concerto in collaborazione con la Scuola di Musica e Danza di Desio.

Informazioni

Orari Parco Tittoni

dal lunedì al mercoledì dalle 19.30 alle 01.00 (chiusura bar alle 00.30).

dal giovedì al sabato dalle 19.30 alle 02.00 (chiusura bar alle 01.30).

la domenica dalle 18.00 alle 01.00 (chiusura bar alle 01.30).

Bar e punto di ristoro sempre aperti

Come arrivare in treno

fermata Desio (Trenord linea S9)

Ultimo autobus sostitutivo per Milano Centrale ore 00.24

Come arrivare in auto

Valassina (Milano – Lecco): Uscita Desio Sud e Desio Centro

Valassina (Lecco – Milano): Uscita Desio Nord

Milano – Meda: Uscita 9 Binzago.

Dove parcheggiare (a pochi minuti a piedi dal parco)

P1: Stazione FS

P2: Zona Consorzio Desio Brianza

P3: via Milite Ignoto

P4: via G. Pascoli