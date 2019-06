Al via Innovation Garden

Tre giorni di talk, workshop, laboratori e “innovation night” per la seconda edizione Innovation Garden, l’evento sull’innovazione della città di Varese, dal 7 al 9 giugno, triplicando la sua durata e coinvolgendo diverse location della città tra cui Palazzo Estense, il Teatrino Santuccio, il Centro Congressi Ville Ponti, piazza del Podestà e il Twiggy tra il design ecosostenibile di Giorgio Caporaso.

L’evento si è aperto venerdì dalle 13,00 con Job Hour: l’incontro tra imprese e giovani partecipanti al corso “Esperto di social media marketing” organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Formaper.

La Sala Matrimoni ha ospitato una sessione di Innovation talks per approfondire le tematiche connesse all’innovazione dei contesti urbani con la partecipazione di Annibale D’Elia, dirigente del Comune di Milano per l’innovazione delle politiche pubbliche, Raffaella Manzini, Prorettore alla LIUC, Ivana Perusin assessore allo sviluppo delle attività produttive e della semplificazione, Luca Cavobianchi B2B Marketing and Sales solutions Eolo.