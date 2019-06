Alla scoperta di storia e paesaggi “Tra terra e acqua”

Una passeggiata guidata nel cuore del Museo diffuso di Angera, alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche della città. “Tra terra e acqua“, il titolo del tour gratuito, adatto anche alle famiglie con bambini proposto dall’Ufficio turistico di Angera per domenica 30 giugno con ritrovo alle ore 10 al Museo Archeologico.

Le guide accompagneranno poi il gruppo sul lungolago per ammirare l’Isolino (sito n.19 del museo diffuso), Allea (n.21), Tigli (n.16), Madonna della riva (n.17), Cava (n.13), e spiagge (n.14), dove chi lo desidera può sostare per un picnic in libertà.

La partecipazione è gratuita e adatta a tutti, anche ai bambini.

I posti sono limitati , è quindi necessaria la prenotazione entro venerdì 28 giugno alle ore 13 telefonando allo 0331.931915 oppure scrivendo a infopoint@comune.angera.it.

Il ritrovo è presso il Museo Archeologico in Via Marconi 2, alle ore 10.

Tour disponibile in lingua inglese per i turisti stranieri.