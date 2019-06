Arance e uova contro la sede del Pd che ha vinto le elezioni

L’amara scoperta arriva all’indomani del risultato elettorale del ballottaggio che hanno consegnato la vittoria alla coalizione di centrosinistra e al sindaco Irene Bellifemine: nella notte qualcuno ha preso di mira la sede del Partito Democratico di via Volta.

Gli iscritti di sezione nella mattina di lunedì 10 giugno hanno trovato la vetrina della sede, sulla quale era esposto un manifesto con l’immagine di Irene Bellifemine, cosparsa di uova rotte e frutta.

“I cittadini sono andati a votare, hanno espresso il loro parere e il risultato è stato del 54,61% di consensi per la nostra Irene – ha comunicato il Partito Democratico -. Questo gesto non è solo mancanza di rispetto per il Partito, per la coalizione e per Irene ma soprattutto per questi cittadini che ci hanno votato, per questi cittadini che sono andati a votare esprimendo liberamente il proprio voto. Non è lanciando uova che si fa politica, non è lanciando uova che si ottengono risultati. Puliremo questo gesto ignobile e andremo avanti”.