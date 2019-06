Asfaltature, prosegue il piano a Giubiano

Prosegue il piano asfaltature voluto dal Comune di Varese. Da questa mattina i cantieri stanno interessando piazza Biroldi, a pochi passi dalla chiesa di Giubiano e dall’ospedale Del Ponte, e le vie San Giusto e Cadore. Dopo una breve sospensione legata al maltempo e al coordinamento con gli interventi di Enel e di Open Fiber, i tecnici sono oggi impegnati nei lavori di fresatura del vecchio asfalto e nella sistemazione dei tombini sporgenti; nei prossimi giorni, invece, verranno fatte le nuove gettate.

Quelli in atto a Giubiano sono i primi cantieri dopo l’approvazione, lunedì sera in Consiglio comunale, della variazione di bilancio che ha destinato proprio alle asfaltature oltre due milioni di euro. Il piano proseguirà quindi per tutta l’estate, con l’intensificazione dei lavori proprio nei mesi delle ferie; un modo per minimizzare i disagi e per consegnare alla città strade nuove alla riapertura delle scuole.

“Proseguiamo il piano straordinario di asfaltatura – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – che risolverà molte criticità segnalate dai cittadini. Inoltre, mentre siamo operativi sulla fase 1 del piano, stiamo già definendo le successive tappe: la numero 2 e la numero 3, infatti, verranno comunicate nei prossimi giorni e interesseranno soprattutto le strade dei quartieri”.

Sempre a Giubiano, a fine mese, verrà riasfaltata via Maspero dal ponte della ferrovia a via Cimone.