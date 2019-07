Cominciano i lavori stradali in via Maspero

Sono cominciati questa mattina presto, 2 luglio 2019, i lavori per il rifacimento del manto stradale in via Maspero.

Già annunciati dall’amministrazione comunale, e previsti dopo il comparto Biroldi – san Giusto, interesseranno quella parte di via che va dal ponte della ferrovia a via Cimone.

Per chi arriva in auto da piazzale Kennedy, è prevista una deviazione su via del Ponte.

Quelli in atto a Giubiano sono i primi cantieri dopo l’approvazione in Consiglio comunale della variazione di bilancio che ha destinato proprio alle asfaltature oltre due milioni di euro.

Il piano proseguirà per tutta l’estate, con l’intensificazione dei lavori proprio nei mesi delle ferie, per minimizzare i disagi.