Strade e marciapiedi: i prossimi lavori a Varese

Prosegue il lavoro dei tecnici del Comune sul fronte asfaltature: una squadra è al lavoro in questi giorni per risistemare i percorsi pedonali in via san Michele e in via Magenta, le due vie parallele che partono da piazza Repubblica e vanno fuori città.

Il programma dei marciapiedi prevede, poi nel corso del mese di giugno, gli interventi in via Oberti e via Monte Bernasco. Tra un mese è invece previsto il tratto di viale Borri.

Per quanto riguarda invece le strade i tecnici sono ancora a Giubiano, ma le operazioni riprenderanno settimana prossima. La pausa nel quartiere dell’ospedale Del Ponte è dovuta a interventi di Enel e Open Fiber; una volta che i cavi sotterranei verranno sistemati si potrà riprendere con la posa del nuovo manto stradale.

La ripartenza è prevista da lunedì 10 giugno: le asfaltature interesseranno la piazza dell’ospedale del Ponte, piazza Biroldi, e le vicine vie San Giusto e Cadore.

Il secondo step annunciato arriverà a fine mese: interessata sarà via Maspero, dal ponte della ferrovia a via Cimone.

Le altre strade interessate dai cantieri saranno poi annunciate in seguito. Ai cantieri già in atto infatti se ne aggiungeranno nel futuro prossimo diversi altri, dopo l’approvazione, prevista nel consiglio comunale di lunedì prossimo, della variazione di bilancio che vede per la voce asfaltature oltre due milioni di euro.

«Come abbiamo annunciato negli scorsi giorni – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – continuiamo a lavorare sulle asfaltature; un tema importante per noi e per tutti i cittadini. Lo testimoniano anche l’ultima variazione di bilancio e l’ingente somma che abbiamo voluto stanziare per i cantieri».