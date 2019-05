Bilancio, arrivano tre milioni per le “piccole opere” in città

Tre milioni di euro, nel capitolo investimenti, per dare il via per davvero a ciò che i cittadini chiedono, al di là delle “grandi opere”: asfaltature, telecamere, sicurezza nei parchi e nelle scuole.

È questo l’annuncio fatto nel dopogiunta di giovedì 30 maggio: un annuncio dato innanzitutto dal sindaco Davide Galimberti, ma che vede protagonista innanzitutto l’assessore al bilancio Cristina Buzzetti.«La variazione che abbiamo portato in giunta è la prima rispetto al bilancio preventivo e anche la più importante – ha spiegato Cristina Buzzetti – Si tratta di oltre 3 milioni di euro, una cifra importante ma soprattutto di sola parte capitale: per i nuovi investimenti, insomma, non si tocca la parte corrente del bilancio, che continua a proseguire come da preventivo di dicembre».

La parte capitale, come ricorda Buzzetti è «quella di solito dove si mette il libro dei sogni, quello che si vorrebbe realizzare e di solito non si può. Invece siamo riusciti a metterci 3 milioni di euro per una serie di opere e investimenti articolati, congegnati con assessorati di fianco a me, per rispondere alle esigenze dei cittadini. Non nego di essere davvero soddisfatta di questa variazione; perchè è una variazione importante, mai successa in questi tre anni».

CASE COMUNALI, ASFALTATURA DI STRADE, VIDEOCAMER DI SORVEGLIANZA, LAVORI EDILI NELLE SCUOLE E SISTEMAZIONI DI PARCHI

La scelta d’uso di questi tre milioni di euro in più – emersi principalmente da «risorse recuperate di diversa natura, dalla vendita di immobili, da avanzi di bilancio, da oneri di urbanizzazione che stanno entrando» come ha spiegato Buzzetti – è stata di occuparsi, finalmente e al di là delle grandi opere, delle piccole grandi cose che i cittadini vedono quotidianamente: «Le asfaltature, il verde, la sicurezza stradale e personale: quello che i cittadini giustamente chiedono e che vanno coperti con risorse proprie, che finalmente siamo riusciti a ottenere, grazie al grande lavoro dell’assessore al bilancio e alla collaborazione di tutti gli assessorati interessati» ha spiegato il sindaco Galimberti.

Tra le somme già disponibili, 90 mila euro per riqualificare le case del Comune, somme per l’acquisto di videocamere di sicurezza, nei punti strategici e all’esterno dell e scuole, somme per riparare le caldaie degli istituti scolastici, per rendere accessibili i giochi dei giardini estensi.