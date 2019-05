Marciapiedi: via Copelli a posto. Ecco le prossime tappe

Si concluderanno oggi, 14 maggio, i lavori di asfaltatura dei marciapiedi in via Copelli, sul “ring” centrale di Varese.

Prosegue però l’intervento di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche di molti percorsi pedonali di Varese e sono già state definite le prossime tappe, che saranno via Uberti e via Monte Bernasco.

L’amministrazione ha stanziato oltre 300 mila euro per i lavori che stanno coinvolgendo i marciapiedi di oltre 20 vie di Varese.

Già diverse le strade in cui sono state ultimate le riqualificazioni: in particolare nelle vie Crispi, Oldofredi, Monsignor Proserpio, Carnia, Cadore, San Giusto e via Galmarini.

Poi sarà il turno dei percorsi prima nelle vie Uberti e Monte Bernasco e in seguito nelle altre strade inserite nel progetto come via Luini, Milano, Como, Bagaini, Magenta, Trentini, Borri, San Michele, Dalmazia, Grandi, P.le Libertà e via XXV Aprile.

L’intervento dell’amministrazione comunale prevede inoltre anche altri lavori di eliminazione di barriere architettoniche su diversi attraversamenti pedonali della città e per le fermate del bus in varie vie di Varese.