Via ai lavori per rifare i marciapiedi

Dopo le strade è ora il momento dei marciapiedi. Sono iniziati questa settimana i lavori programmati di manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi cittadini. Molte le zone interessate dai lavori per sistemare situazioni di degrado ed evitare rischi per i pedoni.

In particolare è interessato il tratto di marciapiede di via Piave lato ferrovia e la sistemazione all’incrocio con corso Matteotti; il marciapiede di via Moncucco nel tratto di marciapiede tra viale Lombardia e viale Italia; viale Lombardia nel tratto compreso tra via Piave e via Del Pozzo con sistemazione delle aiuole. In via S. Anna verrà realizzata una rampa per disabili e sistemato il parcheggio.

In via Vittorio Veneto verranno sistemati tratti di marciapiedi – dal lato dei numeri pari -, verrà realizzata una rampa disabili in prossimità di via Dante; in via Mons. Giovanni Arrigoni verranno sistemate porzioni di porfido, oltre a venire sistemato un primo tratto di marciapiede all’uscita della Chiesa verso corso Matteotti.

Infine, un altro intervento importante e necessario è il rifacimento completo del dosso di via Giusti, ormai dissestato, così da permettere alle acque di defluire evitando il pericolo allagamenti della zona.

A questo elenco di interventi va poi aggiunto il marciapiede di via Firenze che verrà realizzato assieme alla variante di un Piano Attuativo in fase di definizione che l’Amministrazione Comunale sta sollecitando.