Attenzione alle truffe: l’appello del sindaco

Appello sui social del Sindaco Massimo Porotti, insieme alla Polizia Locale di Biandronno, per informare la cittadinanza che «alcuni anziani di Biandronno sono stati truffati e derubati in casa da due abili malfattori».

«Con raggiro – spiega il sindaco – dicono di doversi introdurre all’interno dell’abitazione, mandati dal comune o da società, per verifiche sul servizio acquedotto. Uno si finge tecnico, l’altro invece è vestito da agente di polizia locale (vigile).

Si informa che nessun controllo del genere è in corso da parte del comune o da incaricati esterni, pertanto, si raccomanda di non aprire a nessuno,evitando anche di far accedere chiunque alle zone adiacenti all’abitazione (cortili,cantine,garage ecc),avvisando IMMEDIATAMENTE le forze dell’ordine al numero 112.

Tutti i cittadini che dovessero notare persone o veicoli sospetti,sono pregati di segnalarli IMMEDIATAMENTE alla polizia locale/comune al numero 0332766131».