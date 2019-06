Bianchi: “Alla Camera è passata la norma salva piccoli comuni”

In Commissione bilancio alla Camera passa la proroga della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni, una norma inserita nel cosiddetto decreto crescita della quale il deputato varesino Matteo Bianchi rivendica la paternità.

“Il rinvio di due anni della contabilità economico patrimoniale per piccoli comuni è un risultato fondamentale e di buonsenso in aiuto alle piccole comunità – spiega il leghista che oltre all’impegno parlamentare è anche vice presidente ANCI e consigliere comunale a Morazzone -. In Commissione Bilancio e Finanze riunite è passato un emendamento, di cui sono primo firmatario, per la proroga della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni: la possibile incompletezza del rendiconto 2018 avrebbe potuto comportare l’applicazione delle sanzioni per inefficacia dell’intero rendiconto, sanzioni che sono causa di scioglimento del consiglio comunale”.

“L’intesa – spiega il deputato – è stata inserita all’interno del cosiddetto “Decreto Crescita”, di concerto con una linea di Governo e concordata anche con le rappresentanze degli Enti Locali. Fra le altre cose, anche questo argomento farà parte della discussione prevista il prossimo 5 luglio a Gornate Olona durante la XIX Assemblea dei Piccoli Comuni a cui parteciperà il Sottosegretario all’Interno Stefano Candiani”.