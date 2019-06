Birra, bici e molto altro: tanti eventi nel weekend a Gallarate

Dal grande “party” per i bambini, al grande raduno in bicicletta per le famiglie. E in mezzo, la Festa della birra. L’estate gallaratese parte a tutta velocità, mettendo in campo il risultato del lavoro di squadra tra amministrazione comunale, Distretto urbano del commercio, Naga e Ascom.

Tre giorni di appuntamenti davvero per tutti i gusti, che saranno solo l’inizio in grandissimo stile di una stagione di eventi che, dopo la pausa di agosto, chiuderanno con il botto con l’Urban Street Food.

«C’è sempre una certa emozione prima di ogni “debutto”. Non vedo l’ora di partire venerdì 14», spiega l’assessore al Commercio Claudia Maria Mazzetti. «Quello del “Kids Fest” è un formato collaudato che perfezioniamo anno dopo anno: lo spettacolo di intrattenimento farà impazzire i bimbi e non solo loro. E poi, non dimentichiamolo, sempre venerdì alle 18 a Palazzo Broletto apre la Festa della birra: punteremo sulla quantità ma soprattutto sulla qualità delle diverse tipologie di birra proposte, tutte artigianali e tutte rigorosamente italiane. Come sempre pensiamo a tutti: dai più piccoli ai più grandi, cercando di andare incontro ad ogni esigenza. E, anticipo, la grande esibizione di venerdì 21 con il Coro Divertimento Vocale sul sagrato della Basilica, riassumerà alla perfezione la mission di rivolgerci a un pubblico di ogni età: la formazione al gran completo, oltre 100 elementi, diretta dal maestro Morandi, si esibirà in uno show che strapperà applausi a scena aperta al bimbo di 4 anni e al nonno di 80, così come al ragazzo di 15 anni e al genitore di 50».

Quando si parla di #estateingallarate impossibile non pensare al Naga e al suo presidente Luca Filiberti: «Siamo pronti a raccogliere i frutti di mesi e mesi di lavoro. Abbiamo studiato tutto nei minimi dettagli per offrire a Gallarate l’intrattenimento che si merita. Ancora una volta abbiamo trovato privati che credono nell’iniziativa e che hanno investito negli eventi. Anche questo significa fare squadra».

E sul concetto della squadra insiste anche il presidente di Ascom Gallarate e Malpensa Renato Chiodi: «Stiamo mettendo a disposizione del Duc (del quale siamo parte attiva) la nostra esperienza e la nostra professionalità. E stiamo lavorando molto bene con l’amministrazione comunale di Gallarate, con la quale la collaborazione cresce giorno dopo giorno e porta risultati. Per noi di Ascom è fondamentale fare rete, che significa creare momenti di confronto che portino a proposte utili al bene del commercio cittadino. Gli eventi estivi sono uno dei risultati concreti che stiamo raggiungendo. A fronte di tutto questo impegno corale, ci aspettiamo da parte dei negozianti uno slancio ancora più partecipativo, attraverso una sempre maggiore adesione alle nostre proposte».

Kids Fest

Venerdì 14 dalle 20 gonfiabili gratuiti di fianco al palco in piazza Libertà. E poi pop corn, frittelle, jumping elastico, giostra. Nella zona della chiesa di San Pietro, esibizione dell’Accademia scherma gallaratese con la possibilità di provare a “tirare” offerta ai bimbi.

Lo show vero e proprio sarà preceduto da una esibizione dei giocolieri e dallo spettacolo di bolle di sapone. Alle 21.30 salirà sul palco la star della serata, il mago Michael Timaco. In chiusura, spettacolo di giocoleria e seconda parte delle magiche bolle di sapone.

Festa della birra

Apertura venerdì 14 alle 18 e chiusura domenica 16 alle 22. Tre giorni nel cortile interno di Palazzo Broletto in via Cavour, patrocinati dall’amministrazione comunale (assessorato al Commercio) all’insegna delle birre: 40 diverse qualità quelle proposte, tutte italiane e tutte artigianali.

Gli organizzatori ogni giorno proporranno un “chicca”: venerdì sera birre acide barricate; sabato birre inglesi a cascata; domenica a pranzo cocktail a base di birra.

Birra buona ma anche buon cibo: hamburger, panini con porchetta di qualità e salame, barbecue all’americana.

Orari: venerdì e sabato dalle 18 alla una di notte. Domenica dalle 12 alle 22.

Biciday

Appuntamento domenica 16. Ritrovo alle 10 in piazza Libertà e partenza alle 10.15. Percorso di 15 chilometri, tutti pianeggianti, appositamente studiato per le famiglie. Ivan Basso, testimonial della campagna #usalabiciclettainsicurezza, guiderà il gruppo in sella a un tandem. Dietro di lui Daniele Cassioli, il pluricampione mondiale di sci nautico per non vedenti. A loro fianco il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso. A metà percorso pausa colazione da Irca (sponsor della campagna).