Bobbiate, confronto tra cittadini e amministrazione

Si terrà venerdì sera, 7 giugno, alle 21.00 all’oratorio di Bobbiate un incontro pubblico organizzato dai cittadini del quartiere e al quale sarà presente anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Daniele Zanzi.

L’obiettivo primario è quello di creare un ambiente più unito. Un’operazione che vede coinvolte già da tempo quasi cento famiglie del rione: a riunirle è “La voce di Bobbiate”, pagina Facebook e gruppo fin qui informale di controllo del vicinato.

«Queste iniziative che partono dal basso – spiega il vicesindaco di Varese – Mirano non solo a migliorare la percezione di sicurezza nel quartiere, ma anche a rinsaldare i rapporti umani tra i cittadini e a creare una comunità più coesa. L’attenzione verso gli anziani verrà sempre più aumentata, così come quella rivolta ai più giovani e ai più indifesi. Come amministrazione non possiamo che supportare realtà di questo tipo».