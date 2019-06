Capelli lunghi: il sogno si avvera con le extension clip

I capelli sono una parte importantissima del look e dell’immagine di ogni donna, tagliarli e cambiare pettinatura accorciandoli è una cosa semplicissima, si può fare in ogni momento, e anche velocemente, è sufficiente recarsi dal proprio parrucchiere di fiducia e in un attimo l’immagine cambia. Purtroppo non è la stessa cosa per chi ama i capelli molto lunghi, poiché farli crescere richiede cure e pazienza, far ricrescere i capelli abbondantemente e copiosamente è il sogno di tutte le donne ; generalmente tutte molto impazienti in merito ai loro capelli.

Capelli lunghissimi in un attimo

Oggi tutte possono avere almeno per un giorno lunghe chiome folte, e meravigliosi capelli lunghissimi grazie all’invenzione delle extension, che sono ciocche di capelli veri o artificiali realizzati con materiali sintetici, che danno un effetto immediato di rinfoltimento e allungamento della chioma. Le extension si dividono per diverse tecniche di fissaggio e durata, le più utilizzate e famose sono quelle che utilizzano la cheratina, che garantisce un risultato abbastanza duraturo; ovvero dai 5 ai 6 mesi. Le ciocche artificiali o di capelli veri, a seconda della scelta personale, vengono applicate alla testa con della creatina riscaldata. Questo procedimento richiede una sessione dal parrucchiere di almeno due ore di tempo, se non di più.

Ciocche con clip

Questo dipende dalla lunghezza dei capelli del soggetto; questo tipo di installazione, ovvero tramite la cheratina calda, ha la tendenza a rovinare la capigliatura, poichè toglie respiro al cuoio capelluto. Infatti questo tipo di installazione deve essere alternata, cioè è possibile portarla per 6 mesi ma poi bisogna dare 6 mesi di respiro alla testa. Un altro metodo di applicazione delle extension e l’utilizzo delle Clip da fissare sulla nuca e sulle tempie, sotto i capelli, metodo più adatto a chi ha capelli fragili perché è meno invasivo, la terza tecnica e quella brasiliana, un metodo veramente rapido ma che ha i suoi pro e contro come gli altri. In pratica il metodo brasiliano comprende l’annodare le ciocche delle extension a quelle dei capelli. Ma la ricrescita poi crea problemi.

Le tecniche di installazione

L’ultimo metodo più famoso e manuale è quello africano; ovvero creare delle treccine parallele con i propri capelli, alle quali vengono cucite le ciocche di extension, questa tecnica è davvero rapidissima, ma l’effetto “ricrescita” è troppo evidente. Quindi in questo caso le ciocche non sono portabili a lungo. I capelli ai quali siano state aggiunte delle extension vanno curati moltissimo; bisogna lavarli almeno tre volte la settimana, ma non a testa in giù come si fa normalmente, perché questo metodo crea troppi grovigli e nodi che rovinerebbero le ciocche applicate. Vanno anche applicate sui capelli delle maschere: una almeno a settimana, e vanno spazzolati spesso, per questo motivo è molto meglio recarsi più spesso dal parrucchiere, per far praticare a una mano esperta la manutenzione delle extension portate sul capo, in caso di necessità il parrucchiere rimuoverà i capelli aggiunti facendo respirare la testa. Praticando uno shampoo e poi riapplicando le ciocche che erano state precedentemente rimosse.

Capelli veri o sintetici?

Il costo delle extension è abbastanza rilevante, ovviamente è molto più alto se l’applicazione viene eseguita in un salone di bellezza. Se invece si acquistano le extension e si provvede da soli ad applicarle il costo è sicuramente inferiore. Inoltre il costo dipende anche dal numero di ciocche che vengono applicate; nel caso di extension di capelli veri il costo grosso modo dal parrucchiere è di €100; questo prezzo comprende tre ciocche: due laterali e una posteriore. Mentre le extension di capelli veri a cheratina hanno un costo inferiore.

Trovare lo store migliore per acquistare extension

Per creare un effetto ottimale di rinfoltimento necessitano sempre dalle 50 alle 70 ciocche, per una spesa abbastanza consistente, oggi però è possibile anche acquistare le extension in rete su Store on-line qualificati e dedicati alle extension clip, nel panorama generale di negozi online che si occupano di prodotti per i capelli sono da tenere in considerazione quelle di OxY extension a clip un marchio che è una garanzia di qualità; nell’elegante Store on-line è possibile visionare molti prodotti adatti a tutte le esigenze a tutti i gusti; extension di diverse lunghezze e di vari colori inoltre su OxY extension è possibile anche trovare promozioni interessanti, sconti, spedizione gratuita, e un eccellente assistenza clienti.