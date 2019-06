Gira con il coltello in auto, denunciato

Girava per Cardano al Campo con un coltello in auto. Per questo è finito nei guai un 31enne cittadino italiano, residente nella cittadina, con numerosi precedenti penali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di mercoledì 26 giugno i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gallarate, nel corso di un servizio di perlustrazione, mentre stavano effettuando un posto di controllo proprio in territorio di Cardano al Campo, hanno notato un’autovettura con targa francese e le hanno intimato l’alt.

A bordo dell’auto c’era un appunto un 31enne, a dispetto della targa cittadino italiano residente in loco. L’uomo si è dimostrato stranamente nervoso all’atto del controllo, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare e, all’interno di un marsupio situato sul sedile anteriore destro, hanno trovato un coltello a serramanico di colore nero, di complessiva lunghezza di 20 cm.

L’arma bianca è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.