Il Casorate Sound Fest debutta con tre weekend di musica

Un gran grande line up di gruppi, per tre weekend di musica: debutta alla grande il “Casorate Sound Fest”, il festival organizzato dall’AGenCas, vale a dire la locale associazione genitori.

Papà e mamme d’anima rock, a leggere appunto i nomi dei gruppi che animeranno i sei giorni di festival – tre weekend, appunto – all’Area Feste di Via Roma a Casorate Sempione.

Si parte con il primo weekend che vedrà sul palco i Gem Boy, l’ormai famosa band che collabora con Cristina D’Avena e che farà ballare sulle parodie delle mitiche sigle dei cartoni animati. Divertimento assicurato. Sabato torneranno a Casorate i mitici Asilo Republic che tenteranno di bissare il successo dello scorso anno portando gli spettatori nel mondo del leggendario Vasco rossi.

Il secondo weekend parte subito col botto, venerdì saliranno sul palco i Vallanzaska durante il loro Tour 2019 e presenteranno il loro nuovo EP. La band attiva ormai dal ’91 ci farà saltare tra birra a fiumi a suon di ska. Sabato sarà la serata all’insegna del Rock con la Rock School del mitico Mitzi, che in cinque capitoli ci presenta cinquant’anni di quel genere musicale di cui le 1955 la rivista Variety diceva: ”morirà entro giugno”. «Sempre sabato ad allietare i palati sarà tra noi l’unica ed originale Accademia della costina con il loro stand all’ombra degli alberi nel parco».

Il terzo fine settimana è gentilmente offerto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’assessorato alla cultura ed è inserito nell’ambito della manifestazione “Terra arte e radici”, prevede sabato la partecipazione del Coro Divertimento Vocale (finalista del programma Italia’s got talent) e domenica dalle ore 13:30 partirà il Camp rock dove si sfideranno a suon di musica 11 band formate da componenti del CDV. Si tratterà di un momento di divertimento e socializzazione per tutti.

Le domeniche a pranzo lo stand gastronomico sarà sempre aperto con possibilità di pranzare al fresco e dare spazio ai più piccoli di correre e divertirsi sui prati dell’area.

«Il ricavato verrà utilizzato per i progetti a favore dei più piccoli, uno su tutti quello di dare vita ad uno spazio al chiuso che diventi area giochi per bambini, ritrovo per famiglie con possibilità di affitto ed utilizzo per feste e cerimonie nonché sede della nostra Associazione» spiuegano da AGenCas. «Come associazione abbiamo deciso di “alzare l’asticella” e cercare di creare qualcosa che duri nel tempo, innanzitutto per richiamare la nostra gente alla riscoperta della nostra Area Feste cercando di valorizzarla e nel contempo creare un progetto che si evolva nel tempo, che sia di richiamo attraverso nomi altisonanti della musica italiana ma che in futuro possa ospitare e dare spazio e visibilità anche a realtà più piccole e meno note. Con ciò che entrerà nelle casse abbiamo già le idee chiare, oltre a dare il via al progetto “area bimbi” stanzieremo fondi per progetti scolastici, educativi e culturali (percorso al buio, incontri con specialisti, attrezzature, ecc.) in collaborazione con Scuola, Comune, Oratorio d altre associazioni del paese. Vi aspettiamo numerosi!

Su Facebook le info si trovano sulla pagina associazione genitori casorate-agencas; c’è poi account instagram e il sito www.agencas.it.