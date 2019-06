Ciclista investito sulla provinciale

Scontro tra un’automobile ed un uomo in bicicletta ad Albizzate, lungo la provinciale gallaratese all’altezza dell’incrocio con la via XXV aprile. In quel punto, dove la strada secondaria si immette nella provinciale di via Mameli, un’automobile in uscita si è incontrata con un ciclista di passaggio.

Galleria fotografica Ciclista investito ad Albizzate 3 di 3

Uno scontro molto violento che ha costretto all’intervento di un’ambulanza. L’uomo rimasto a terra è un ciclista di 56 anni. Tra i primi a prestargli soccorso è stato proprio l’automobilista che poi ha atteso l’arrivo del personale del soccorso sanitario e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

L’uomo ferito è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice giallo.