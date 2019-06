Due cori in concerto a Casa Reale

Due concerti in uno sabato 15 giugno nella bella cornice di Casa Reale, in via Albuzzi 1 a Clivio.

Il concerto, organizzato dal Borgo Musicale di Clivio e dal Coro Stella Alpina Valceresio, si svolgerà alle 21.

Si esibirà prima il Coro Melodie dal Borgo (nella foto), coro femminile diretto dal M° Yasmine Zekri, con l’accompagnamento al pianoforte dal M° Elena Napoleone, poi il Coro Stella Alpina Valceresio, sempre diretto da Yasmine Zekri.

Dopo il concerto seguirà un rinfresco per tutti i presenti.

La serata è ad ingresso libero e si svolge con il patrocinio dal Comune di Clivio.