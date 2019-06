Due libri da scoprire con la Pro Loco

Gli appuntamenti del weekend con la Pro Loco di Fagnano Olona. Due presentazioni di libri.

Verrà presentata sabato 8 giugno 2019 “La Trilogia della Solitudine” di Marino Bottini, alle ore 17.30 presso la Sala del Camino al Castello Visconteo di Fagnano Olona (Piazza Cavour). Pubblicati da “La Memoria del Mondo”, la trilogia è composta dai romanzi “Whitesands”, “Altrove”, “Tre” che l’avvocato e scrittore Marino Bottini presenterà, intervistato da Patrizia Argenziano. Vi sarà una lettura di brani scelti, declamati da Alessandra Ragosta e Maurizio Binaghi, mentre Lucia Picozzi alla fisarmonica suonerà ballate e canzoni dell’area celtica. L’evento è promosso dalla Libreria Millestorie in collaborazione con il Comune di Fagnano Olona e la Pro Loco di Fagnano Olona.

Nuovo appuntamento di “Un caffè con l’autore” per la presentazione del libro “Omissioni” di Emma Luciani (WLM edizioni), in programma domenica 9 Giugno 2019, nella Sala Camino al Castello Visconteo di Fagnano Olona, alle ore 17.30. Si tratta di un romanzo drammatico, ma anche romantico, introspettivo e psicologico. Un testo che mira ad affrontare i problemi della relazione di coppia dall’interno. Dialoga con l’autrice Laura Orsolini. La rassegna letteraria “Un caffè con l’autore” è promossa dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la libreria Millestorie e la Pro Loco di Fagnano Olona.