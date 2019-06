Epilazione laser o luce pulsata: cosa scegliere? Entrambe le soluzioni non mancano di restituire alle utenti ottimi risultati spesso caratterizzati anche da una lunga durata, ma ciascuna delle opzioni qui esaminate meglio si adatta a determinati contesti rispetto che ad altri.

Le due tecniche epilatorie prese qui in esame sono tra loro molto simili: in entrambi i casi infatti si è pensato di trasformare l’energia proveniente da una fonte luminosa in calore, calore che agisce sui bulbi piliferi determinando la caduta dei peli ed una loro lenta ricrescita. A differenziare le due tecniche è più che altro la lunghezza d’onda utilizzata: se il laser ne sfrutta soltanto una, la luce pulsata le utilizza praticamente tutte.

Una controindicazione? Esporsi al sole prima che trascorra un mese dal trattamento può risultare fastidioso per la pelle o macchiare la cute.

Epilazione laser o luce pulsata?

Ma se queste tecniche di depilazione sono tanto simili, come si fa a scegliere tra l’una e l’altra? Beh, magari valutando i seguenti parametri: