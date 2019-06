Festa di fine anno allo IAL

Come da tradizione la fine della scupla dello IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia) di Saronno si festeggia con una grande festa.

Presente anche il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Pierangela Vanzulli che ha affermato «Anche quest’anno ho partecipato con piacere al momento di festa che segna la fine dell’anno scolastico dello IAL. Come è noto, è una scuola in cui si insegna meccanica, si formano cuochi, pasticceri, personale di sala per poi passare ai parrucchieri e truccatori; ci sono anche attività per giovani portatori di handicap. È stata una piacevole giornata dove ho potuto assistere alla sfilata preparata da parrucchieri e truccatori supervisionati da professionisti del settore. Presente anche una giuria per i cuochi e pasticceri composta, anche in questo caso, da professionisti di fama nazionale. Ed anche per i meccanici c’è stata una giuria di tecnici che hanno valutato i loro lavori».

“Anche quest’anno – ha detto ancora – ho potuto assistere al susseguirsi di ragazze e ragazzi che con passione e volontà si sono cimentate nelle loro discipline. Oggi ho voluto cogliere inoltre l’occasione per dare una bella notizia alla scuola. L’amministrazione ha infatti deciso di trasformare una parte di quanto lo IAL conferisce al Comune come canone annuale in opere, in quanto proprietaria dell’immobile. In questo modo lo stesso IAL potrà rimettere in ordine la parte esterna della scuola.