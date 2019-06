Fototrappole per pizzicare chi infrange la legge

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale Roberto Cenci, Movimento 5 Stelle

Negli ultimi tempi, sulle cronache riguardante la città di Saronno, sono comparsi articoli che evidenziano il tema dell’abbandono di rifiuti sia nel Centro urbano che nelle periferie del territorio cittadino, un fenomeno che a livello regionale è in aumento.

L’amministrazione comunale di Saronno si è dotata di due fototrappole, sistemi di rilevamento della fauna selvatica nel proprio habitat, come misura di prevenzione al fenomeno di abbandono dei rifiuti, senza costi aggiuntivi per chi amministra . Questo è stato possibile grazie al lavoro svolto dal M5S in Regione Lombardia da parte del Consigliere Regionale Roberto Cenci che con un ordine del giorno portato in consiglio regionale e votato all’unanimità da tutti i consiglieri dell’assemblea regionale ha permesso di trovare le risorse economiche per costruire un bando regionale sullo specifico tema a cui tutte le amministrazioni locali possono accedere.

Come M5S di Saronno giudichiamo positivo quanto l’Amministrazione abbia fatto ma questo è solo il primo passo per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio cittadino, molto altro si può fare. Siamo disponibili ad un confronto e a suggerimenti per risolvere, o quantomeno arginare, questo fenomeno di totale inciviltà, con la speranza che altre amministrazioni pubbliche dimostrino quella sensibilità su un tema che riguarda e coinvolge tutti i cittadini e l’ambiente che ci circonda.

Roberto Cenci, consigliere regionale Movimento 5 Stelle