Gianpiero Castiglioni a Showcase Gallery

Gianpiero Castiglioni è un artista dalla lunga carriera il cui itinerario artistico ha sviluppato un linguaggio personalissimo, sempre nel segno della non figurazione.

L’artista presenta presso Showcases Gallery (inaugurazione sabato 8 giugno ore 17) una selezione di opere che sono una sintesi stupenda tra la concezione delle forme, la loro rappresentazione e la materia, tra l’esplosione emozionale e l’intelletto disciplinato.

L’artista consapevole delle infinite possibilità al di fuori della pittura in “senso classico” ha condotto negli anni una lunga ricerca sul colore, vedasi il suo colore rosso bruciato, spesso e ricco, che diventa materia informale, e sui materiali, resine, garze, legni combusti che creano intelaiature precise ed ordinate in cui convivono le forme geometriche e le forme libere. Infatti le sue ricerche spaziano dai diversi usi di materiali organici e inorganici.

Nelle sue opere la materia è protagonista due volte: nella sua concretezza di mezzo espressivo e nel suo farsi soggetto, messaggio, senso complessivo, ma si tratta di una insolita materia non colta nel suo essere immediato e spontaneo, ma in qualche modo indagata, e portata a livelli di tensione come a coglierne la resistenza e la segreta vitalità.

E’ una materia che riconduce a una stratificazione di memoria e di ricordi. Le sue composizioni vogliono sollecitare delle risposte estetiche e in esse l’artista si è impegnato per realizzarvi innovazioni materiche e costruirvi immagini non consuete.

Le opere di Gianpiero Castiglioni sono frutto di ricerca intellettiva, di numerosi studi preparatori e nel suo lungo itinerario artistico che parte da una matrice informale, la composizione va di volta in volta mutando ed evolvendo verso un rigore compositivo più definito.

La sua è una “pittura libera ed autonoma” rispetto ad ogni definizione di forma e se vogliamo giocare con le parole, con le forme e nelle forme. E’ un’arte dai colori e dalla forme liberamente concepite, è un’arte irrazionale con predominio di fantasia ed immaginazione, cioè POESIA.

Materials, mostra personale di Gianpiero Castiglioni

A cura di Palmira Rigamonti e Franco Crugnola

Catalogo edito da SGE con prefazione a cura di Palmira Rigamonti

Mostra realizzata in collaborazione con la rivista Biancoscuro Art Magazine

Showcase Gallery (by Franco Crugnola Studio di Architettura), via San Martino della Battaglia, 11 Varese

Inaugurazione sabato 8 giugno ore 17,00

8 giugno – 21 giugno 2019

Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00 – 18.00, sabato e domenica su appuntamento al 338 2303595

info e contatti TEL: 338 2303595 / +39 0332 237529

Mail showcases.gallery@gmail.com