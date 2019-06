Giuditta Pasta, un’estate da vivere a teatro

La Fondazione Culturale Giuditta Pasta propone due grandi eventi nel mese di luglio 2019 in sinergia con le realtà del territorio e con una particolare attenzione per le famiglie che rimangono in città.

SABATO 6 LUGLIO E DOMENICA 7 LUGLIO 2019 WEEK END dal profumo di SARDEGNA in collaborazione con il Circolo Sardo Grazia Deledda di Saronno. Sabato 6 luglio il Foyer del Teatro Giuditta Pasta ospiterà per l’occasione una raccolta di 25 opere del pittore Sardo Antonio Corriga di Atzara. Il programma prevede: il Cortile di Casa Morandi già dal primo pomeriggio di sabato 6 luglio ospiterà bancarelle con prodotti agroalimentari e artigianali Sardi.

Il palco del Teatro Giuditta Pasta sabato 6 luglio alle ore 21.00 vedrà in scena i TAZENDA che si esibiranno in un emozionante e raffinato concerto spettacolo in acustico. “Dentro le parole” è un concerto spettacolo in chiave acustica che ripercorre trent’anni di storia della band sarda tra successi e nuove melodie.

I Tazenda riproporranno pezzi emblematici con nuovi arrangiamenti, sveleranno aneddoti, descriveranno l’ispirazione da cui sono nate canzoni che fanno ormai parte della colonna sonora di diverse generazioni e che appartengono all’immaginario e alla memoria collettiva. Dalle intramontabili “Pitzinnos in sa gherra”, “Carrasecare”, “Mamoiada” e “Spunta la luna dal monte” alle hit “Cuore e vento”, “Madre Terra” e “Amore Nou”, Gigi Camedda (piano e voce), Gino Marielli (chitarra acustica e voce) ed il cantante Nicola Nite (voce leader e chitarra acustica), si presenteranno al pubblico con un’isolita veste, più intimistica, per condividere i ricordi di un’avventura artistica iniziata negli anni ottanta e che prosegue tuttora con immutata energia.

Accanto a loro sul palco ci saranno Luca Forlino (batteria e percussioni), Marco Camedda (piano, djembè e darabouka), Massimo Cossu (chitarre acustiche, banjo, mandolino) e Massimo Canu (basso). “Senza le parole non esisterebbero le canzoni, quindi viva le parole e ciò che c’è dentro”.

Biglietti:

intero | € 18

under12| € 10

tesserati circoli sardi | € 15

info e prenotazioni: mail: biglietteria@teatrogiudittapasta.it, tel. 02 960 21 27, www.teatrogiudittapasta.it

Domenica 7 luglio nel Cortile di Casa Morandi e nell’adiacente Sala Nevera, su prenotazione, dalle ore 12.00 si potranno degustare le prelibatezze sarde. I prezzi delle varie pietanze saranno esposti sul posto e composti in base alle scelte. Per prenotazione pranzo contattare il Circolo Sardo Grazia Deledda via vmail: info@cirsaronno.it, tel. 02.960 75 98.

GIOVEDÌ 18, VENERDÌ 19 e SABATO 20 LUGLIO 2019 ALTRE PISTE, il circo che non ti aspetti. RASSEGNA INTERNAZIONALE di CIRCO-TEATRO.

L’arte dello stupore

Altre Piste porta al Teatro Giuditta Pasta il meglio del circo-teatro internazionale. Una programmazione eccezionale che per la prima volta in Italia unisce show d’altissimo livello, incontri-spettacolo con artisti, critici e studiosi e attività ludiche didattiche per i giovani del territorio. Altre piste porterà a tutta la popolazione il respiro globale dell’intrattenimento dal vivo. Si tratta di un festival che propone altissima qualità e immediatezza, estetiche raffinate e gusto popolare. Il perfetto connubio tra circo classico e circo contemporaneo, una forma d’arte per famiglie capace di far ridere, commuovere e riflettere senza mai dimenticare di generare un genuino stupore nei grandi e nei piccini.

L’invasione del circo

Altre piste sceglie il format più usato e di successo nell’ambito dei festival circensi: il weekend lungo. Dal 18 al 20 luglio, dal giovedì al sabato la città di Saronno sarà invasa da artisti ed eventi, trasformandosi nella capitale del divertimento.

Il giardino antistante il teatro diventerà il regno della fantasia: in un’atmosfera felliniana, adornata di suggestivi filari di lampadine, le figure classiche dello spettacolo popolare accoglieranno il pubblico con performance coinvolgenti: cartomanti, mangiafuoco, equilibristi su monociclo… a partire dal pomeriggio fino all’orario degli show e oltre, questi personaggi immaginifici incanteranno gli spettatori.

Tre giorni di stupore con Altre piste. Tre giorni di proposte artistiche, incontri e mostre. Tutto all’insegna della meraviglia e del divertimento.

CALENDARIO

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Ore 16.00 – Inaugurazione mostra Moira La Regina.

Ore 18.00 – Parata di trampolieri danzanti – Festa dei palloni

Ore 21.00 – Okidok. Slip Inside – I clown a nudo

VENERDÌ 19 LUGLIO

Mostra Moira La Regina.

Ore 18.00 – Conferenza magica- Tè con l’artista – Animazione

Ore 21.00 – I Lucchettino. Delux – Maghi per una notte

SABATO 20 LUGLIO

Mostra Moira La Regina.

Ore 18.00 – Workshop acrobatico – Tè con l’artista – Animazione

Ore 21.00 – The Black Blues Brothers – Acrobazia a tempo di musica

Prenotazioni:

Conferenza magica e Workshop acrobatico

questi due eventi sono gratuiti ma su prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a educazione@teatrogiudittapasta.it

Biglietti spettacoli serali:

posto unico | € 10

info e prenotazioni biglietti:

mail: biglietteria@teatrogiudittapasta.it

Tel. 02 960 21 27

www.teatrogiudittapasta.it