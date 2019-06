Goletta Verde torna sul Ceresio per testare lo stato di salute del lago

Torna anche quest’anno, con una novità, la campagna di Goletta Verde di Legambiente sul Ceresio.

La campagna 2019 si amplia, con un nuovo obiettivo: in concomitanza con la presenza della Goletta sul Ceresio, il Circolo Legambiente Valceresio APS organizza un’attività di monitoraggio scientifico dei rifiuti lacustri, come spiega il presidente Sergio Franzosi: «Giovedì 6 luglio dalle 18 circa daremo appuntamento ai volontari che vorranno aiutarci in questo monitoraggio al litorale di Brusimpiano che va indicativamente dall’imbarcadero fino alla spiaggia pubblica denominata Lido. Saranno presenti il team di Goletta dei Laghi e alcuni dei volontari di Legambiente della provincia di Varese e di Legambiente Valceresio. Prima di cominciare l’attività vera e propria verrà fatta una mezz’oretta informativa in cui verrà spiegato a tutti il protocollo di campionamento».

I volontari, infatti, dovranno contare e classificare i rifiuti secondo determinati criteri, per la raccolta di dati che verranno poi elaborati statisticamente per pubblicare un dossier relativo allo stato di salute delle spiagge dei laghi lombardi, a fine campagna, attorno al 15 luglio.

Come ogni anno sarà anche valutato il grado di inquinamento batteriologico e, per la prima volta sul Ceresio, la presenza di microplastiche nell’acqua del lago.