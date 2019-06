Gornate, il primo consiglio e la presentazione della giunta Fedre

Paolino Fedre ha lo sguardo fisso sul calendario. Il neo eletto sindaco di Gornate Olona è pronto ad iniziare anche formalmente l’attività della sua Amministrazione e aspetta quindi il primo Consiglio comunale, previsto lunedì sera alle 20.30. All’ordine del giorno il giuramento del Primo cittadino, la presentazione degli assessori, l’elezione dei membri della commissione elettorale comunale, la costituzione dei gruppi e della commissione consiliare.

Al suo fianco ci sarà la sua squadra (tutta la formazione di ‘Gornate Civica’ tranne Sommaruga e Bogani, rimasti fuori dal Consiglio) e la nuova giunta di Gornate, composta da Rolando Squizzato e Barbara Rizzo.

«Squizzato avrà il ruolo di vicesindaco e sarà inoltre assessore ai Lavori pubblici, mentre Rizzo avrà il ruolo di assessore al Bilancio – annuncia – mentre terrò per me alcune deleghe, Polizia locale, servizi demografici, affari generali, segreteria e Servizi sociali».

Fedre non nasconde di attendere con emozione il giuramento e il momento in cui potrà rivolgersi alla comunità nella veste ufficiale di sindaco: «Spero davvero che la sala consiliare sia piena e che tante persone intervengano: ci sono tante considerazioni che voglio condividere con i miei concittadini, nate in queste settimane di lavoro».

Fedre racconta di aver già partorito diverse idee per il futuro del paese: «Fra le prime iniziative che faremo ci sarà la creazione della pagina Facebook ufficiale del Comune, che sarà utilizzata dagli amministratori per tutte le comunicazioni utili alla comunità, ma non solo. Il nostro scopo è anche quello di permettere ai gornatesi di segnalare eventuali problemi, di ogni tipo, anche i cestini pieni o la manutenzione stradale».

Le prime segnalazioni sono già arrivate in Comune, non attraverso questo canale multimediale, ma grazie ad una cittadina che si è rivolta direttamente a Fedre: «Una signora si è lamentata delle panchine di via Cavour: erano rovinate al punto da essere pericolose con le schegge di legno. Abbiamo provveduto subito a farle portare via, per poterle sistemare. Lo avevamo promesso in campagna elettorale: vogliamo che i cittadini si sentano liberi di poterci chiedere aiuto per qualsiasi cosa, dai problemi piccoli, come in questo caso, ad altre situazioni più complesse».