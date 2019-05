Ecco i nomi dei sindaci della valle Olona

Scenari diversi in valle Olona dopo il voto di domenica. Se in alcuni comuni del territorio si premia il lavoro fatto dal sindaco uscente, confermando i Primi cittadini anche per un secondo mandato, come a Olgiate Olona e Gorla Minore, in altri paesi i cittadini hanno scelto di voltare pagina e dare una possibilità a proposte nuove, come a Gornate Olona, Marnate, Fagnano Olona e Solbiate Olona. Ci sono poi Castelseprio e Lonate Ceppino, dove ad essere premiato è il lavoro fatto dall’Amministrazione: i sindaci uscenti hanno infatti presentato un successore che è stato capace di conquistare la fiducia dei cittadini.

Giovanni Montano di Olgiate Olona si riconferma sindaco: la sua lista civica ‘Paese da vivere’ ottiene il 49,99% dei voti, superando Alda Acanfora, di ‘Olgiate Insieme’ (lista supportata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) che ha raccolto il 40,76% dei consensi. Al terzo posto Paolo Colombo, del Movimento 5 Stelle, che arriva al 9,25%.

Anche a Vittorio Landoni viene confermata la fiducia dei cittadini di Gorla Minore: il candidato di ‘Per una comunità rinnovata’ ha ottenuto il 52,43% dei consensi. Con questa vittoria, la lista civica arriverà a venti anni continuativi di amministrazione del paese. La sfidante, la 38enne Fabiana Ermoni della lista ‘Progetto per Gorla + Viva’ ( supportata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) si ferma al 47, 57%.

A Gornate Olona è Paolino Fedre il nuovo sindaco: la sua ‘Gornate Civica’ ottiene il 56,53% dei consensi, battendo Andrea Salvalaggio e la sua lista ‘Insieme per Gornate’, sostenuta da Lega e Forza Italia, ferma al 43,47%. Il sindaco uscente, Barbara Bison, in squadra con Salvalaggio, siederà dunque sui banchi dell’opposizione.

Cambio pagina per Marnate, dove a sorpresa Elisabetta Galli di ‘Qui, per esserci’ ottiene il 44,39% e batte la lista dell’Amministrazione uscente ‘Per Marnate’, che presentava l’ex presidente della Pro loco cittadina, Roberto Pozzoli, ed era supportata da Marzo Scazzosi, sindaco uscente: Pozzoli si ferma al 36,22%. Il 19,39% dei marnatesi ha invece dato il suo voto a Fernando Morandi e alla sua lista ‘Vivi Marnate’.

A Fagnano Olona, nella corsa a quattro, ha la meglio Maria Elena Catelli, di ‘Più Fagnano’ (lista sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), che ottiene il 44,83% dei voti. A seguire Dario Moretti, di ‘SiAmo Fagnano, che si ferma al 30,52%; Paolo Carlesso di ‘Solidarietà e progresso – Fagnano Bene Comune’ (la lista dell’Amministrazione uscente), al 14,52% e infine il candidato del Movimento 5 Stelle, Walter Lomi, che ottiene il 10,13% dei consensi.

Nulla di fatto per Samantha Caprioli de ‘La voce solbiatese’: la candidata supportata dal sindaco uscente Luigi Melis si ferma al 44,76%. A ottenere la fiducia dei solbiatesi è Roberto Saporiti di ‘Più Solbiate’, che conquista il 55,24% dei voti dei cittadini di Solbiate Olona.

A Castelseprio si conferma vincente la lista dell’Amministrazione uscente ‘Lista civica sepriese – Insieme possiamo’ che fa eleggere Silvano Martelozzo (vicesindaco dell’uscente Baruzzo), con il 51,75% dei voti. ‘Castelseprio che vorrei’, la lista supportata dalla Lega, si ferma al 40,51% con la candidata Sara Canavesi. Antonello Galfredi e la sua ‘Uniti per Visevàr’ ottengono il 7,74%.

Nella sfida tutta al femminile di Lonate Ceppino, infine, ha la meglio Emanuela Lazzati, di ‘Lega Lonate’, che ottiene un successo netto con il 72,87 % dei voti: la candidata raccoglie il testimone dal sindaco uscente Massimo Colombo, che ha concluso il suo secondo mandato . La sfidante, Stefania Zanasca di ‘Lonate in comune’ si ferma al 27,13% dei consensi.