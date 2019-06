“Immagini per la terra”, primo premio per le scuole medie di Ispra e Angera

Il tema ambientale è decisamente uno dei più scottanti e attuali. Gli esperti in cambiamenti climatici stanno lanciando da tempo l’allarme e l’argomento dilaga in TV, su internet e sui social, soprattutto da quando la giovanissima Greta Thumberg ha scosso gli animi di moltissime persone, raggiungendo anche i giovanissimi. In effetti il futuro appartiene proprio a loro, ai ragazzi che come Greta oggi occupano i banchi di scuola e che in futuro ci si augura facciano meglio dei loro padri e dei loro nonni per rispettare la grande casa che ci ospita, la nostra Terra. È da questo presupposto che nasce il desiderio di educare i ragazzi a scelte eco-sostenibili, di spiegare loro in che modo attuarle e soprattutto che è possibile farlo ad ogni età.

Da anni gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Angera si adoperano in questo senso aderendo alle iniziative di Legambiente, sviluppando progetti sulla raccolta differenziata e sul risparmio energetico e guadagnando in alcuni plessi il marchio di Green schools. Quest’anno le scuole secondarie di primo grado di Ispra e Angera hanno partecipato al XXVII concorso nazionale di Immagini per la Terra dal titolo “Energia in Classe A” risultando vincitori del primo premio nella rispettiva categoria di età.

Le classi terze hanno approfondito argomenti riguardanti le energie alternative e hanno realizzato un pannello tecnologico in cui è rappresentata l’Europa illuminata da tante piccole luci led che rappresentano tutte le fonti rinnovabili che si potrebbero utilizzare nel nostro continente per diventare energeticamente indipendenti e produrre energia pulita. Il progetto intitolato dai ragazzi “Europa in classe A” rappresenta quella che potrebbe/dovrebbe essere l’Europa in un futuro molto prossimo in cui si avrà energia senza inquinare.

I compagni di seconda media si sono dedicati all’aspetto più artistico realizzando un video per spiegare il contenuto del pannello tecnologico e scrivendo testo e musica di una canzone intitolata “Energia Pulita”. Gli insegnanti che hanno seguito gli alunni nella realizzazione del progetto sono i prof. Simona Bosia, Carlo Vittigni, Chiara Tognoli, Nicoletta Boselli e Davide Rabozzi, con l’aiuto della signora Francesca Capoferri per le riprese e il montaggio del video. Sempre importante il sostegno della Dirigente Daniela Rodari nei riguardi delle scelte educative e didattiche. L’impegno e l’entusiasmo profusi da tutti coloro che hanno preso parte al progetto, soprattutto i ragazzi, è stato riconosciuto da una giuria di esperti che ha attribuito alle classi 1000 euro da spendere in progetti dedicati all’ambiente, con la possibilità di partecipare alla cerimonia di premiazione a Roma presso la Camera dei Deputati. Una grande soddisfazione per tutti che è bello condividere con orgoglio.