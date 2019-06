Inarzo in festa

Sabato 29 e domenica 30 giugno Inarzo si animerà per la tradizionale festa patronale dei Santi Pietro e Paolo. Organizzata dalla Pro Loco nel campo da basket di via Vanetti, il comitato organizzatore propone il tradizionale programma: bar e buona cucina la sera del sabato e il mezzogiorno e la cena della domenica (con anche possibilità di asporto).

Le due serate saranno allietate dalle esibizioni della scuola New Harmony Dance con balli di gruppo, latino americano e liscio per tutti.

Quest’anno alla festa solo stoviglie ecosostenibili biodegradabili, per uno scopo importante: la salvaguardia dell’ambiente.