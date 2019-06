Incidente in 336, lunghe code verso l’A8

Un incidente tra due auto si è verificato lungo la superstrada 336 della Malpensa tra il Terminal 2 e Casorate Sempione in direzione autostrada. Du auto si sarebbero scontrate attorno alle 18. Una persona sarebbe rimasta ferita non in modo grave e sul posto sono presenti i soccorritori del 118, una pattuglia della Polstrada e Vigili del Fuoco. Segnalate lunghe code.

