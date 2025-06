C’era una volta una vecchia osteria di paese con poche stanze e un pozzo. Sembra l’incipit di una fiaba, e invece è l’inizio della storia di Celeste Taiano e della sua famiglia, custodi da tre generazioni dell’Osteria della Pista, storico ristorante con hotel a Casorate Sempione, nel cuore della provincia di Varese.

Galleria fotografica Osteria della Pista, 150 anni di ospitalità e gusto a Casorate Sempione 4 di 41

Fondata nel 1875, l’Osteria della Pista si trova a pochi minuti da Malpensa, immersa in quella che oggi è conosciuta come “la piccola Inghilterra” per via delle numerose ville in stile Tudor e della lunga tradizione equestre.

Nel tempo ha accolto re e regine, nobili in villeggiatura nella brughiera casoratese, ufficiali di passaggio durante le guerre mondiali e, nel dopoguerra, viaggiatori, turisti e ospiti di ogni provenienza attraversando epoche e trasformazioni, evolvendosi restando sempre fedele a se stessa.

Una nuova svolta è arrivata negli anni Settanta: «Mio nonno Celestino è arrivato qui nel ’71 con sua moglie Mafalda e i cinque figli» racconta Celeste Taiano, che rappresenta la terza generazione della famiglia e dal 2010 gestisce l’Osteria insieme alla moglie Francesca, alla sorella Silvia e al cognato Giacomo. «Partiti da Tramonti, sulla Costiera Amalfitana, i miei nonni hanno rilevato l’Osteria dando inizio a una nuova fase della sua storia».

La terza generazione della famiglia, da sinistra a destra: Francesca, Celeste, Giacomo e Silvia

Con la stessa passione che ha guidato prima il nonno Celestino e poi il padre Enzo, colonna dell’Osteria per mezzo secolo, oggi Celeste, affiancato dalle persone a lui più care, prosegue il cammino di chi lo ha preceduto. Dopo una formazione alla scuola alberghiera di Losanna e varie esperienze nei grandi hotel internazionali, è tornato a casa con una visione nuova e un profondo senso di continuità.

Celeste Taiano

Oggi, a 150 anni dalla sua fondazione, l’Osteria della Pista è un ristorante con hotel 4 stelle che accoglie clienti locali e internazionali con quell’ospitalità genuina che lascia il segno e difficilmente si dimentica. «Siamo a pochi minuti dall’aeroporto di Malpensa e ogni giorno vediamo arrivare viaggiatori in partenza o appena atterrati» racconta Celeste. «Molti scelgono l’Osteria come semplice punto d’appoggio ma poi scoprono che qui la vacanza può iniziare un giorno prima e finire un giorno dopo».

È proprio questa la forza del luogo: trasformare una semplice sosta in un’esperienza da ricordare. Da 150 anni. E con tutta l’intenzione di continuare.

Crescita nel rispetto della storia

Nel corso dell’ultimo decennio, l’hotel e il ristorante sono stati rinnovati con attenzione. Il restyling conservativo ha preservato il legame con la storia, i cavalli, la nobiltà e la natura della zona, accompagnando con equilibrio una significativa crescita: oggi l’Osteria dispone di 30 camere e può accogliere fino a 200 ospiti a tavola, un ampliamento importante rispetto alle poche stanze e ai coperti delle origini.

L’interno del ristorante

A testimonianza del legame con il passato e di un’identità mai smarrita, l’Osteria della Pista conserva ancora oggi la licenza di alloggio con stallaggio, un’autorizzazione che un tempo permetteva di ospitare non solo le persone, ma anche i loro animali da viaggio.

E non è l’unico dettaglio a raccontare la lunga vita del luogo: «Il pozzo originale è ancora visibile – conclude Celeste – e tra i cimeli storici spiccano una cassa dei primi del Novecento e una guida del Touring Club datata 1910».

Dalla storia alla tavola: tra comfort food e creatività

L’antico pozzo

Mangiare all’Osteria della Pista significa lasciarsi guidare tra due anime della cucina: da un lato i grandi classici italiani rivisitati – spaghetti alle vongole, fritto misto, cotoletta – dall’altro piatti contemporanei frutto della creatività della brigata, come le orecchiette con sugo di pachino giallo, guanciale croccante, tonno rosso e limone nero.

Il forno a legna regala pizze speciali mentre i padellini sono un vero must: pizze a pasta alta e friabile cotte in padellino, ideali anche come antipasto gourmet. Tra le proposte, spicca una sorprendente versione al carbone vegetale con sashimi di ricciola, crema di piselli, polvere di pomodoro, bufala e lime. Tutto è preparato al momento, comprese le varianti gluten free, pensate con attenzione per ogni esigenza.

Il padellino in versione carbone vegetale

In carta, molti dolci per chiudere in bellezza. Ad accompagnare il tutto, una vasta selezione di vini pregiati, champagne scelti con cura da Giacomo – tra i primi in Italia ad aver seguito e superato il corso Champagne Specialist – e una drink list che include cocktail e distillati premium, con proposte anche analcoliche, come il gin tonic “zero”.

Festeggiamenti per i 150 anni: musica e gusto

Giacomo ha da poco conseguito il titolo di Champagne Specialist, uno dei primi 20 in Italia

Per celebrare i suoi 150 anni di storia, l’Osteria ha organizzato quattro serate tra musica dal vivo e tavole imbandite nei giovedì di giugno – con un evento speciale anche sabato 28 – tra band revival e atmosfere rilassate, pensate per condividere un momento speciale con la propria clientela.

Le date da segnare sono giovedì 5, giovedì 12, giovedì 19 e sabato 28 giugno.

Per prendere parte ai festeggiamenti basta prenotare il proprio tavolo al numero 0331 29 5054 o sul sito ufficiale e godersi la serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Osteria della Pista dal 1875 (@osteriadellapista1875)

Nel frattempo, il nuovo menù estivo porta in tavola freschezza e creatività, in piena sintonia con lo spirito del luogo: rinnovarsi senza dimenticare le radici.

Ed è proprio in questo equilibrio tra memoria e innovazione che l’Osteria della Pista continua il suo cammino: un luogo in cui si arriva, spesso per caso, e poi si torna per scelta.

Contatti

Osteria della Pista

Via Verbano, 1, 21011 Casorate Sempione VA, Italy

T: +39 0331 29 5054

@: info@osteriadellapista.com

Sito | Facebook | Instagram