Incidente sul Sempione tra Arsago e Somma, qualche difficoltà sui treni

La mattinata dei varesotti che si muovono per andare a lavorare non è iniziata benissimo. Per quanto riguarda le strade segnaliamo un incidente lungo la Statale 33 all’altezza di Arsago Seprio, a pochi metri dalla rotonda di Somma Lombardo. Qui un auto e una moto si sono scontrate e viene segnalata una persona ferita.

Si segnalano code anche sulla bretella varesina di Pedemontana a causa di lavori. Uscita obbligatoria a Vedano Olona.

Sulle direttrici ferroviarie si segnala un guasto al treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) ha terminato la corsa nella stazione di RHO FIERA MILANO.

Il treno 24910 (MILANO CENTRALE 06:25 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:22) e il treno corrispondente 24917 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:37 – MILANO CENTRALE 08:35) oggi non saranno effettuati.

I clienti diretti a MALPENSA AEROPORTO T2 possono utilizzare il treno 24912 (MILANO CENTRALE 06:55 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:52).

I clienti diretti a MILANO CENTRALE possono utilizzare il treno 24919 (MALPENSA AEROPORTO T2 08:07 – MILANO CENTRALE 09:05).