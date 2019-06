La riforma del terzo settore spiegata dai giovani commercialisti

Il nuovo Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Busto Arsizio, appena insediato con la nuova Presidente Dott.ssa Veronica Carrettoni, decide di puntare subito sulla formazione, con un taglio pratico ed attuale.

Viene perciò organizzato un evento formativo sulla Riforma del Terzo Settore, con un focus sull’adeguamento dello Statuto per gli enti no profit nel giorno martedì 9 luglio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso la sede dell’ ODCEC di Busto Arsizio (VA), Via Libia n. 2

I Relatori saranno il Dott. Bottazzo Ellis, Commercialista iscritto all’Ordine di Busto Arsizio con pluriennale esperienza nel settore no profit e il Dott. Masera Luca, Coordinatore Area Organizzazioni Csv Insubria.

L’evento è accreditato per 4 CFP agli iscritti ODCEC (Codici materia: C.9.1 -2 CFP- e C.9.5 -2 CFP-). Di seguito il programma dettagliato:

-Il termine del 02 agosto 2019 per ODV/APS/ONLUS -Inquadramento attuale dell’ente e primi passi per impostare l’eventuale adeguamento statutario -La fiscalità degli Enti del Terzo settore -Contenuto obbligatorio degli statuti -Modalità operative e criticità

Si ricorda che l’evento è gratuito per gli iscritti all’ODCEC di Busto Arsizio. Per i non iscritti la quota di partecipazione è di 20 euro (comprensivo di IVA). L’iscrizione è da effettuarsi online tramite il sito www.isiformazione.it o inviando una mail a bustoarsizio@ungdc.it. Dati per bonifico: IBAN IT08C056922800000020193X94.